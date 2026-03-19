Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 21:00 si affrontano Villarreal e Real Sociedad in una delle partite più attese della giornata di Liga. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici già disponibili. La sfida apre la programmazione del giorno, offrendo agli appassionati uno dei match più interessanti in calendario.

Di solito si comincia dagli antipasti ma in questo caso la Liga ha deciso di proporre come prima gara della giornata uno dei piatti forti della giornata: la sfida tra Villarreal e Real Sociedad è una delle più interessanti e attese della giornata. Si incrociano due squadre che giocano bene e che rappresentano due splendide. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Real Sociedad (venerdì 20 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata inizia con una splendida sfida

Articoli correlati

Alaves-Villarreal (venerdì 13 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si apre a MendizorrotzaLa giornata numero 28 di Liga si aprirà con il consueto anticipo del venerdì: si sfideranno Alaves e Villarreal, che stanno lottando per obiettivi di...

Getafe-Real Sociedad (venerdì 09 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Interessante anticipo al ColiseumLa Liga è arrivata alla giornata numero 19, l’ultima di andata: in questo caso però, l’anticipo del venerdì non sarà la prima gara del turno perché...

Contenuti utili per approfondire Villarreal Real Sociedad venerdì 20...

Temi più discussi: Villarreal - Real Sociedad in Diretta Streaming | DAZN IT; Alavés - Villarreal in Diretta Streaming | DAZN IT; Watch Alavés - Villarreal Live Stream Online | DAZN IT; Un Clásico folle Streaming | DAZN IT.

Pronostico Villarreal vs Real Sociedad – 20 Marzo 2026Il La Liga propone una sfida di grande interesse tra Villarreal e Real Sociedad, in programma il 20 Marzo 2026 alle 21:00 presso lo storico Stadio de la ... news-sports.it

Real Sociedad, messaggio all'Inter a tre giorni dallo scontro diretto: tris a domicilio al VillarrealA tre giorni dalla sfida contro l'Inter, decisiva per decretare primo e secondo posto nel girone di Champions League, la Real Sociedad torna alla vittoria in campionato, proseguendo il momento ... tuttomercatoweb.com

A Madrid è stata la grande notte di NICO GONZALEZ L'ex juventino ha firmato la doppietta decisiva nel 3-2 dell'Atletico sulla Real Sociedad, tornando finalmente a esultare 6 mesi dopo la prima e unica volta: in tutta la stagione aveva segnato solo alla - facebook.com facebook