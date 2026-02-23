Alla Biblioteca Universitaria di Napoli la presentazione di Storia del Consiglio d’Europa di Birte Wassenberg
Birte Wassenberg ha presentato “Storia del Consiglio d’Europa” alla Biblioteca Universitaria di Napoli, evidenziando come 75 anni di cooperazione abbiano modellato l’Europa moderna. L’evento si è svolto giovedì 26 febbraio alle 16. La sala si è riempita di studenti e appassionati che hanno ascoltato con attenzione le analisi sulla nascita e lo sviluppo dell’istituzione. La discussione si è concentrata sui principali momenti storici e sul ruolo attuale del Consiglio d’Europa.
Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 16,00, presso la sede della Biblioteca Universitaria di Napoli, in via Giovanni Paladino, 39 e in collaborazione con essa, ci sarà la prima presentazione dell’opera di Birte Wassenberg, “Storia del Consiglio d’Europa” - 75 anni di cooperazione europea. Tradotta e pubblicata in lingua italiana a dicembre 2025 da Kairos Edizioni-Sezione Liberal, in accordo con il Consiglio d’Europa e grazie al contributo SEPS (Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche). Traduzione ed editing a cura di Giulia D’Arcangelo e dell’avv. Francesco Avolio. Dopo i Saluti Istituzionali della D. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
