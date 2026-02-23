Alla Biblioteca Universitaria di Napoli la presentazione di Storia del Consiglio d’Europa di Birte Wassenberg

Birte Wassenberg ha presentato “Storia del Consiglio d’Europa” alla Biblioteca Universitaria di Napoli, evidenziando come 75 anni di cooperazione abbiano modellato l’Europa moderna. L’evento si è svolto giovedì 26 febbraio alle 16. La sala si è riempita di studenti e appassionati che hanno ascoltato con attenzione le analisi sulla nascita e lo sviluppo dell’istituzione. La discussione si è concentrata sui principali momenti storici e sul ruolo attuale del Consiglio d’Europa.