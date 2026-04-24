Maggio dei Libri | il grido di una madre per il futuro dei giovani

Durante l'apertura del Maggio dei Libri a Tauro, Simona Scarcella ha preso la parola, accompagnata dalla testimonianza di Giuliana Occhiuto. L'evento si concentra sulla promozione della lettura e sulla sensibilizzazione riguardo alle sfide che i giovani affrontano oggi. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone, con interventi dedicati all'importanza dei libri e alla tutela del futuro dei giovani.

?? Cosa sapere Simona Scarcella inaugura il Maggio dei Libri a Tauro con la testimonianza di Giuliana Occhiuto. Il caso Francesco Occhiuto ha determinato l'introduzione dello psicologo all'interno delle scuole locali. Simona Scarcella ha dato il via alla seconda edizione del Maggio dei Libri a Tauro, inaugurando l'iniziativa con la toccante testimonianza di Giuliana Occhiuto sulla vita del figlio Francesco Occhiuto. Tra i vicoli silenziosi che portano al cuore della provincia, dove le s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maggio dei Libri: il grido di una madre per il futuro dei giovani Back to the Reich - Attempted annexation of Luxembourg under Adolf Hitler Notizie correlate Ecoansia: il grido dei giovani tra crisi climatica e fotografiaIn occasione della celebrazione della Giornata della Terra, prevista per il 22 aprile, l’Unicef ha diffuso un quadro preoccupante sulla vulnerabilità... Parte il 'Maggio dei libri' di Pisa con tanti eventi: il programmaUn viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Leggere genera futuro: a Roma inizia Il Maggio dei Libri; Maggio dei libri 2026; Maggio dei libri 2026; Dal 29 aprile al 30 Maggio il programma Maggio dei Libri 2026. Il Maggio dei Libri, Scarcella: inizio emozionante con la storia di Francesco Occhiuto | INTERVISTALa seconda edizione del Maggio dei Libri quest’anno inizia con un racconto struggente, emozionante che è quello della storia di Francesco Occhiuto, di Chicco, che ha lasciato tragicamente questo mond ... strettoweb.com Il Maggio dei Libri, sei appuntamenti per riscoprire la forza delle storie e il valore degli incontriUn calendario che intreccia presentazioni di libri, incontri con gli autori, le iniziative della rassegna Marsciano Fest promossa da Isola di Confine, una mostra pittorica e la premiazione ... orvietonews.it HERDONIA LAB: Dal 11 al 15 maggio il laboratorio promosso dall’Università di Foggia: studenti e ricercatori al lavoro sul sito di Herdonia tra memoria, paesaggio e futuro - facebook.com facebook RT @Agenzia_Ansa: Meta effettuerà 8.000 licenziamenti a maggio, il 10% della forza lavoro. Per snellire le proprie operazioni e finanziare… x.com