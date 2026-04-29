Il primo incontro del giorno sul campo intitolato a Manolo Santana a Madrid vedrà scendere in campo Casper Ruud e Alexander Blockx alle ore 13:00. Più tardi, intorno alle 20:00, è previsto l'inizio del match di Cobolli. Le partite fanno parte del programma ufficiale del torneo, che si svolge sulla terra rossa della capitale spagnola.

Casper Ruud e Alexander Blockx apriranno il programma sul campo intitolato a Manolo Santana alle ore 13:00 mentre il match di Cobolli non inizierà prima delle 20:00. Il norvegese difende il titolo conquistato lo scorso anno battendo Jack Draper in finale e per ora lo sta facendo bene anche se, nel turno precedente, ha dovuto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Casper Ruud – Alexander Blockx, Madrid 30-04-2026

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