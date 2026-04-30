Madrid domani la semifinale Sinner-Fils | orario precedenti e dove vederla

A Madrid si avvicina la semifinale del torneo Masters 1000, con Jannik Sinner che domani affronta il francese Arthur Fils, numero 21 del seeding. La partita si giocherà venerdì 1 maggio e sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. Sinner torna in campo nel torneo spagnolo dopo aver superato i turni precedenti, mentre Fils cerca di proseguire il suo percorso nel prestigioso evento.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Domani, venerdì 1 maggio, il fuoriclasse azzurro affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, nella semifinale del Masters 1000 spagnolo (in un match visibile in diretta tv e streaming). Il numero uno del ranking Atp, che punta al quinto successo consecutivo in tornei di questo livello, è reduce dal successo in due set contro il 19enne spagnolo Rafa Jodar. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. La semifinale del Masters 1000 di Madrid si giocherà domani, venerdì 1 maggio, in orario ancora da definire. Sinner e Fils si sono affrontati solo in un'occasione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Sinner quando gioca a Madrid? La semifinale contro Fils o Lehecka: orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner si sbarazza anche del talentuoso gioiello spagnolo Rafael Jodar e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Madrid.

Leggi anche: Madrid, domani Sinner-Norrie agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sinner-Fils, in palio la finale a Madrid: quando e dove vederla; Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4; Sinner quando gioca a Madrid? La semifinale contro Fils: orario e dove vederla (tv e streaming); Sinner-Fils si vedrà in chiaro su TV8? Il precedente della semifinale di Montecarlo.

Sinner-Fils: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Masters 1000 di MadridLa sfida tra Jannik Sinner e Arthur Fils, valida per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, è in programma venerdì 1° maggio alle ore 13 italiane sulla Pista Manolo Santana e sarà visibile in esclu ... tuttosport.com

Sinner quando gioca a Madrid? La semifinale contro Fils: orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner si sbarazza anche del talentuoso gioiello spagnolo Rafael Jodar e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Madrid. Nonostante il tifo a favore, il madrileno non riesce ... ilmessaggero.it

Quarti di finale a Madrid per Jannik Sinner contro il campione di Barcellona Arthur Fils (ATP 25)! FORZAA Jannik, 59 milioni di italiani sono con te - facebook.com facebook

Jannik Sinner sfiderà Arthur Fils nella semifinale del 1000 di Madrid Un solo precedente tra i due sul cemento di Montpellier nel 2023, con vittoria di Sinner in due set Il match valido come semifinale del Masters 1000 di Madrid sarà venerdì 1 ma x.com