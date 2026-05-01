A Madrid, Marta Kostyuk ha battuto Anastasia Potapova in tre set, con i punteggi di 6-2, 1-6 e 6-1, qualificandosi per la sua prima finale in un torneo WTA 1000. La giocatrice ucraina, attualmente numero 26 del ranking, affronterà in finale Mirra Andreeva. La partita si è conclusa con la Kostyuk che ha dominato nel terzo set, dopo aver perso il secondo.

? Cosa sapere Marta Kostyuk batte Anastasia Potapova 6-2 1-6 6-1 a Madrid nella semifinale.. L'ucraina numero 26 del ranking disputerà la finale contro Mirra Andreeva.. Marta Kostyuk raggiunge la sua prima finale di un torneo WTA 1000 a Madrid battendo Anastasia Potapova per 6-2 1-6 6-1 dopo un confronto caratterizzato da estremi opposti nella serata di giovedì. L’atleta ucraina, attualmente numero 26 del ranking, ha saputo imporsi in una sfida che ha richiesto un totale di 1 ora e 36 minuti, superando una rivale russa che aveva costruito un percorso quasi miracoloso nel torneo. Potapova, entrata nel tabellone grazie alla condizione di lucky...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Kostyuk travolge Potapova e vola alla prima finale WTA 1000

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