Al torneo WTA 1000 di Madrid, le semifinali sono state decise con Kostyuk e Potapova che hanno ottenuto la qualificazione, mentre Pliskova si è fermata ai quarti di finale. Le due giovani tenniste hanno superato rispettivamente le avversarie nelle rispettive partite, portandosi così a contendersi l’accesso alla finale. La sfida tra Kostyuk e Potapova si disputa nelle prossime ore, mentre Pliskova non è più in corsa.

Prima parte del quadro delle semifinali completo al WTA 1000 di Madrid. E sarà una sfida con un discreto grado di tensione in campo, visto che da una parte ci sarà Anastasia Potapova, russa ora sotto quota austriaca, e dall’altra Marta Kostyuk, l’ucraina che è oramai alla nona vittoria consecutiva tra Rouen e Madrid e s’inserisce di prepotenza tra le big della terra rossa. Nel quarto del pomeriggio, per Potapova arriva il colpo che interrompe forse l’ultima grande chance di realizzare qualcosa di grande di Karolina Pliskova. L’ex numero 1 del mondo subisce rapidamente un 6-1 nel primo set, va sotto anche nel secondo, ma sul 4-5 salva due match point contro il servizio e trova il controbreak.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Madrid 2026: Kostyuk e Potapova in semifinale, corsa finita per Karolina Pliskova

Notizie correlate

Leggi anche: WTA Linz 2026, Tagger continua a vincere. Derby austriaco con Potapova, avanti Pliskova

Karolína Plíšková conquista i quarti di finale e batte un record all’Madrid Open.Karolína Plíšková conquista i quarti di finale e batte un record all’Madrid Open.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: Potapova 1ª lucky loser in semifinale; WTA Madrid 2026: Noskova e Potapova eliminano Gauff e Rybakina! Sabalenka e Andreeva rischiano, ma vanno ai quarti; WTA Madrid: Gauff e Rybakina in rimonta. Rediviva Pliskova, Mertens ko.; WTA Madrid 2026: Kostyuk elimina Pegula, Rybakina e Gauff agli ottavi.

WTA Madrid 2026: Kostyuk e Potapova in semifinale, corsa finita per Karolina PliskovaPrima parte del quadro delle semifinali completo al WTA 1000 di Madrid. E sarà una sfida con un discreto grado di tensione in campo, visto che da una ... oasport.it

WTA Madrid, tra Potapova e Pliskova succede di tutto: Anastasia è la prima lucky loser in una semifinale 1000Anastasia Potapova spreca tre match point, ma si prende la semifinale di Madrid eliminando Karolina Pliskova al terzo set ... ubitennis.com

La primavera di Karolina Pliskova: i quarti di finale di Madrid per tornare a sentirsi tennista x.com

La primavera di Karolina Pliskova: i quarti di finale di Madrid per tornare a sentirsi tennista - facebook.com facebook