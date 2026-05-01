Jannik Sinner si trova a una vittoria dal completare tutte le finali del grande tennis, inclusi Slam, ATP Finals e Masters 1000. Attualmente, ha già disputato queste finali, ma manca il risultato finale che lo porterebbe a completare il ciclo. La sua imminente sfida rappresenta un passo importante nel suo percorso nel circuito professionistico. La partita in programma potrebbe essere decisiva per la sua carriera.

F1 Miami: debutta il nuovo regolamento! Analisi tecnica con Piola e Maglienti Manca una sola vittoria a Jannik Sinner per completare tutte le finali del grande tennis tra Slam, Atp Finals e Masters 1000. Madrid è l’ultima tappa che manca nel risiko della racchetta. Alle 16 la sfida con Fils. A Flavio Cobolli non riesce il bis con Zverev.?? Analisi e commenti in diretta con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.?? Ti aspettiamo alle 10 su TennisMania, il canale YouTube di OA Sport! Jannik Sinner non dà scampo a Fils e approda per la prima volta in finale a Madrid! Jannik Sinner è per la prima volta in carriera in finale al Masters 1000 di Madrid, diventando così il più.🔗 Leggi su Oasport.it

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Madrid 2026 p. 8: Sinner il collezionista

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