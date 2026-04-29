LIVE Sinner-Jodar ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Potapova vince al terzo Sinner in campo non prima delle 16 | 00

Da oasport.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Madrid, Potapova ha conquistato la qualificazione alle semifinali dopo aver vinto il terzo set con il punteggio di 6-3. La partita tra Sinner e Jodar è ancora in corso, con il giocatore italiano che non scenderà in campo prima delle 16:00. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:04 Potapova vince il terzo set 6-3 e si qualifica per la semifinale. Jannik Sinner entrerà in campo non prima delle 16:00. 14:41 Karolina Pliskova chiude il secondo set al tie-break per 7-4. La partita si deciderà al terzo. 13:33 Nel primo dei due quarti di finale del singolare femminile Anastasia Potapova si è imposta con un perentorio 6-1 su Karolina Pliskova. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Rafael Jodar, in tabellone con una wild card, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis.🔗 Leggi su Oasport.it

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