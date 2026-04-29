LIVE Sinner-Jodar ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Potapova vince al terzo Sinner in campo non prima delle 16 | 00

Nel torneo ATP di Madrid, Potapova ha conquistato la qualificazione alle semifinali dopo aver vinto il terzo set con il punteggio di 6-3. La partita tra Sinner e Jodar è ancora in corso, con il giocatore italiano che non scenderà in campo prima delle 16:00. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:04 Potapova vince il terzo set 6-3 e si qualifica per la semifinale. Jannik Sinner entrerà in campo non prima delle 16:00. 14:41 Karolina Pliskova chiude il secondo set al tie-break per 7-4. La partita si deciderà al terzo. 13:33 Nel primo dei due quarti di finale del singolare femminile Anastasia Potapova si è imposta con un perentorio 6-1 su Karolina Pliskova. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Rafael Jodar, in tabellone con una wild card, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Potapova vince al terzo. Sinner in campo non prima delle 16:00 Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Zheng supera Kenin, azzurro in campo non prima delle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Potapova domina il primo set con PliskovaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:33 Nel primo dei due quarti di finale del singolare femminile Anastasia Potapova si è imposta con un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torna in campo Sinner: dove vedere la sfida contro Jodar a Madrid; Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streaming; Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: in campo dalle 16.00; Sinner-Jodar oggi a Madrid, Jannik sfida il talento spagnolo: a che ora si gioca e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Potapova vince al terzo. Sinner in campo non prima delle 16:00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:04 Potapova vince il terzo set 6-3 e si qualifica per la semifinale. Jannik Sinner entrerà in campo non prima ... oasport.it Sinner-Jodar in diretta LIVE all’ATP Madrid 2026, in campo dalle 16: Jannik sfida il talento spagnolo nei quartiJannik Sinner gioca oggi contro Rafael Jodar nei quarti di finale del torneo di Madrid a partire dalle ore 16. Il numero uno al mondo scende in campo sul Manolo Santana Stadium contro il talento spagn ... fanpage.it «Posso battere Sinner»: Jodar, giovanissimo e irriverente Guarda le immagini - facebook.com facebook Rafa Jodar crede nelle sue qualità Alle 16 Jannik Sinner affronterà il giovane astro nascente del tennis spagnolo Rafa Jodar, attualmente numero 42 del mondo, il quale non ha intenzione di dare per vinto davanti al tennista italiano #Tennis #Sinner #Jo x.com