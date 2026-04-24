Sinner-Bonzi oggi all’Atp Madrid 2026 il match in diretta

Oggi si gioca il match tra Sinner e Bonzi all’ATP Madrid 2026. È il primo incontro del numero uno del ranking in questo torneo, con il tennista azzurro che arriva dopo aver partecipato a diverse competizioni recenti. La partita si svolge sui campi di Madrid e sarà trasmessa in diretta. Entrambi i giocatori sono in campo per conquistare punti importanti nel circuito ATP.

Sinner-Bonzi è l’esordio del numero 1 del ranking all’ Atp Madrid 2026. Il campione azzurro, reduce dalla vittoria sulla terra rossa di Montecarlo, cerca il pass per il turno successivo contro il francese Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo, che Jannik ha incontrato 3 volte in carriera centrando 3 successi. Ottimo l’esordio di Lorenzo Musetti, che ha battuto in due set il polacco Hurkacz. ¡Un debut muy esperado este viernes!???? @janniksin @atptour #MMOPEN pic.twitter.comde2Auxifrx — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 24, 2026 Sinner-Bonzi all'Atp Madrid 2026 Inizio diretta: 240426 15:54 Fine diretta: 240426 19:00 15:54 240426 1-0 Bonzi Il primo servizio del match è per il francese, che conserva il turno di battuta e chiude il primo game.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Bonzi oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta Jannik Sinner & Francisco Cerundolo Full Practice Set! | Madrid 2026 Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match del numero uno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. Sinner-Bonzi oggi in TV all’ATP Madrid 2026: a che ora e dove vedere il match di tennis in streamingJannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid contro il qualificato francese Benjamin Bonzi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Jannik Sinner - Benjamin Bonzi al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Bonzi: orario, precedenti e dove vederla in tv; Chi è Bonzi, l'avversario di Sinner al debutto a Madrid; Bonzi: così la bestia nera di Medvedev proverà a far la festa a Sinner... a colpi di ace. Atp Madrid, Jannik Sinner all’esordio oggi contro BonziJannik Sinner esordisce oggi a Madrid. Il numero 1 del mondo va a caccia dell’ennesimo record: diventare il primo campione della storia a trionfare nei primi quattro Masters 1000 della stagione e comp ... tg24.sky.it Sinner-Bonzi in diretta LIVE all’ATP di Madrid 2026: inizia la partita del secondo turnoL'avventura della testa di serie numero uno inizierà dal secondo turno dunque dopo il bye del primo. In caso di vittoria in tabellone affronterà ai sedicesimi Moller che ha superato su Diallo. Poi il ... fanpage.it Sinner-Bonzi, il debutto di Jannik a Madrid: segui gli aggiornamenti in tempo reale facebook #Sinner-Bonzi: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid in tempo reale x.com