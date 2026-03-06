La zona rossa costa troppo a Lecco è polemica dopo l’omicidio | Mancano i soldi per i militari

A Lecco, dopo l’omicidio avvenuto in centro, si è riaccesa la discussione sulla zona rossa e la presenza di militari per contenere la violenza. La decisione di rafforzare i controlli con forze armate ha suscitato polemiche e preoccupazioni tra i cittadini, che lamentano una mancanza di fondi per sostenere l’operazione e affrontare i problemi di sicurezza nel quartiere.

Lecco - Una zona rossa in centro e i soldati per strada contro la violenza, sangue e spaccio a Lecco. Lo ha deciso il prefetto Paolo Ponta su pressante richiesta del sindaco Mauro Gattinoni dopo l’accoltellamento avvenuto sabato sera vicino alla stazione in seguito a cui ha perso la vita Amer Mahmoud, giovane egiziano senza fissa dimora di 19 anni pugnalato da un amico 25enne durante una lite. Mancano però i soldi per i militari dell’esercito. CARDINI LECCO= IL SINDACO MAURO GATTINONI - ARCHIVIO La posizione del sindaco. Lo denuncia il sindaco, che negli ultimi giorni, in seguito proprio al grave episodio sfociato nell’omicidio di un 19enne, è stato durante attaccato dagli avversari di centrodestra su quando sia diventata ormai pericolosa Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

