A Grosseto, la comunità si stringe nel dolore per la scomparsa dell’avvocato Alessandro Gelso, deceduto mercoledì mattina all’ospedale Misericordia. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e cittadini, che ricordano la sua attività professionale e il ruolo nel territorio. La città si prepara a salutare l’avvocato con un possibile funerale, mentre si attendono eventuali comunicazioni ufficiali.

La città e la Maremma in lutto per la scomparsa dell’avvocato Alessandro Gelso, avvenuta all’ospedale Misericordia mercoledì mattina. La scomparsa del legale lascia un vuoto nella comunità grossetana, non solo per il valore del professionista, ma soprattutto per la statura umana di un uomo che ha dedicato la propria vita agli altri. Nato a Grosseto nel 1949, laureato in Giurisprudenza a Napoli, dal 1982 aveva intrapreso con passione e rigore la professione forense, specializzandosi nel diritto assistenziale, previdenziale e nel diritto di famiglia. Ambiti delicati, nei quali ha saputo distinguersi per competenza, sensibilità e una profonda attenzione verso le persone più fragili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto a Grosseto, morto l’avvocato Gelso

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