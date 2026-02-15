Mauricio Pinilla tumore alla pelle | Grosseto in lutto per l’ex bomber che ha fatto sognare la città

Grosseto in Apprensione per Mauricio Pinilla, l’Attaccante Cileno che ha Conquistato la Città. Grosseto è in ansia per le condizioni di salute di Mauricio Pinilla, l’attaccante cileno che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Grifone. La notizia della sua battaglia contro un tumore alla pelle, rivelata da un’intervista a un’emittente televisiva cilena, ha rapidamente raggiunto la città toscana, scatenando un’ondata di messaggi di sostegno e auguri da parte dei tifosi. Pinilla, simbolo di un’epoca d’oro per il club, è oggi al centro di una commozione collettiva che ripercorre i fasti di una stagione indimenticabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

