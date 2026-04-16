La Junior chiude gli impegni casalinghi della regular season ospitando il Pressano

La Junior Fasano si prepara a disputare l'ultima partita casalinga della regular season di Serie A Gold, in programma alle 19 di sabato 18 aprile 2026 nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina. L'avversario sarà il Pressano, con cui la squadra affronta la 25esima giornata del campionato. Questa gara segna la conclusione degli impegni in casa prima dei prossimi incontri in trasferta o delle fasi successive della stagione.

FASANO - Ultima gara nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, perlomeno per quanto riguarda la regular season, per la Junior Fasano, che alle 19 di sabato 18 aprile 2026 ospiterà il Pressano nella 25esima giornata della Serie A Gold. La formazione biancazzurra, reduce da tre sconfitte.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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