L’urlo disperato dei bimbi del bosco non riesce a commuovere i giudici

I giudici hanno respinto in appello il ricorso presentato per l’allontanamento di una donna dalla casa di accoglienza in cui si trovano i suoi tre figli. La decisione riguarda la permanenza della madre con i minori all’interno della struttura, nonostante le richieste di allontanamento avanzate. La vicenda ha suscitato molte proteste, ma i tribunali hanno confermato la loro posizione senza modifiche.

Per Nathan e Catherine Trevallion è un supplizio senza fine. Da novembre i loro figli sono stati prelevati e portati in una casa protetta a Vasto. All’inizio di marzo mamma Catherine è stata allontanata da quella struttura. Pochi giorni dopo, i suoi legali hanno presentato l’ennesimo ricorso, ma ieri la Corte d’Appello dell’Aquila lo ha respinto. Certo, l’avvocato Danila Solinas dà di questo atto una lettura non totalmente negativa. Sostiene che in realtà la Corte non ha «in alcun modo avallato l’ordinanza di marzo che ha cacciato Catherine dalla casa protetta». Secondo Solinas, i giudici dell’Appello dicono qualcosa di diverso, non entrano nel merito, la questione è tecnica.🔗 Leggi su Laverita.info

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