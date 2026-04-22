La Corte d’Appello minorile dell’Aquila ha deciso di prolungare di 60 giorni il periodo in cui i figli dei Trevallion rimarranno lontano dai genitori. La decisione è arrivata mentre si attende la discussione dei ricorsi presentati dai Trevallion alla Camera. La sospensione riguarda la custodia dei bambini e rimane in vigore fino alla prossima valutazione legale, prevista tra due mesi.

Che i giudici, dopo aver valutato la documentazione che gli avvocati della coppia hanno depositato, un mese fa, si riunissero in camera di consiglio e decidessero subito sull’istanza. Ma già nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la doccia fredda: i giudici hanno acquisito la documentazione e da ieri hanno 60 giorni per decidere. Le carte trasmesse per via telematica dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion contengono le istanze, le conclusioni e le brevi precisazioni che i legali avrebbero espresso a voce, se - come avveniva prima della riforma Cartabia - si fosse celebrata un’udienza in presenza e puntano al riavvicinamento dei tre figli minori ai genitori.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I giudici tengono i bimbi del bosco lontani dai genitori per altri 60 giorni

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