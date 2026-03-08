Famiglia nel bosco Meloni annuncia l’ispezione di Nordio | Bimbi separati decisioni ideologiche dei giudici…

Un rappresentante del governo ha annunciato l’ispezione da parte del ministro della giustizia riguardo alle recenti decisioni giudiziarie collegata a una famiglia nel bosco. La dichiarazione critica le scelte dei magistrati, definendole ideologiche e legate alla separazione dei bambini. La notizia si riferisce a un caso che ha suscitato attenzione pubblica e coinvolge direttamente le autorità di governo.

“Sono senza parole” di fronte alle ultime decisioni dei magistrati sulla famiglia nel bosco: queste le parole di Giorgia Meloni a “ Fuori dal coro “, su Retequattro, pronunciate stasera sulla decisione dei giudici di separare i genitori della famiglia “del bosco” dai bambini ospitati da una comunità. “Una decisione che non penso faccia stare meglio i bambini, gli infligge un pesantissimo trauma. Penso che siamo oltre, dobbiamo assistere inermi a queste decisioni figlie di una lettura ideologica, ma lo Stato non ti può togliere i figli perchè non condivide il tuo stile di vita. Il ministro Nordio sta mandando una ispezione, ho parlato con il ministro”, ha detto la premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: “Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbi”Roma, 6 marzo – “Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole".

Ci sono storie – come quella della famiglia nel bosco – in cui la verità giuridica e la verità umana non coincidono. Se è vero che le istituzioni, di fronte a bambini che vivono in condizioni igienico-sanitarie precarie e lontani da qualsiasi forma di socializzazione, - facebook.com facebook

