Motivi di sicurezza | Il Comune costretto a rimuovere uno dei tigli di piazza Cavour

Domani mattina a piazza Cavour sarà rimosso un albero di tiglio situato nell'anello interno dell'area, vicino ai portici e a corso Mazzini. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza, costringendo le autorità a intervenire e rimuovere l’albero. La pianta si trova in una zona molto frequentata, e la rimozione avviene in via precauzionale. Nessun altro dettaglio sulla procedura è stato comunicato.

La decisione è stata assunta al termine di una serie di accertamenti che confermano l'aggravamento della carie radicale, monitorata da anni e che compromette la staticità della grande pianta ANCONA – Verrà rimosso domani mattina per motivi di sicurezza un tiglio radicato nell'anello interno a piazza Cavour, lato portici e corso Mazzini. I dati strumentali ottenuti negli anni di monitoraggio hanno evidenziato il progredire della malattia e l'insufficiente "risposta positiva" dell'albero. L’area circostante verrà transennata e presumibilmente l’operazione si concluderà entro la mattina di domani. L’assessore al Verde... 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Bus contro la colonna tra via Farini e piazza Cavour: “Pronto alla diffida per il Comune” Firenze, piazza dei Tigli nel degrado: buche, parcheggi confusi e stop ignoratiFirenze, 7 febbraio 2026 – Piazza dei Tigli , ampio spazio pubblico circondato dal verde nel rione dell'Isolotto a Firenze, lasciata al degrado:... Temi più discussi: AFRICA/NIGERIA - Diverse diocesi nigeriane anticipano la Veglia Pasquale per motivi di sicurezza; QUESTURA DI PADOVA: QUESTORE DISPONE CHIUSURA EX ART. 100 T.U.L.P.S. PER 60 GIORNI DI UN CIRCOLO PRIVATO SITO IN VIA BAVIERA A PADOVA, PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - Questura di Padova | Polizia di S; Incidente con danneggiamento strutturale: chiuso per motivi di sicurezza il parcheggio di via Lombardini; Israele non fa entrare il cardinal Pizzaballa nel Santo Sepolcro: cosa è successo, la reazione dell'Italia. Il Parco Virgiliano a Posillipo chiuso a Pasquetta, il Comune: Motivi di sicurezzaIl Comune di Napoli ha deciso di chiudere il Parco Virgiliano nella giornata di Pasquetta per motivi di sicurezza, visto il prevedibile afflusso di pubblico ... fanpage.it Accesso al Santo Sepolcro negato a Pizzaballa, Netanyahu spiega il perché: Motivi di sicurezzaDopo le tensioni diplomatiche, Netanyahu sblocca l'accesso al Santo Sepolcro per il cardinale Pizzaballa. Il motivo era la sicurezza ... virgilio.it Pasquetta improvvisata in città, non potendoci allontanare per motivi di famiglia. Proviamo un locale nuovo (per me): ci sono passato tante volte davanti, ne ho sentito parlare bene ma, colpevolmente, non ho mai pensato di provarlo. Ed ho scoperto pure di pot - facebook.com facebook