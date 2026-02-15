Taglio dei pini ai Fori Imperiali da lunedì 16 febbraio riapre parzialmente la strada

Il dipartimento Tutela Ambientale sta abbattendo 12 pini ai Fori Imperiali, causando la riapertura parziale di via dei Fori Imperiali da lunedì 16 febbraio. La decisione deriva da un'analisi sul rischio di crollo di alcuni alberi, che avevano mostrato segni di deterioramento. La strada rimarrà accessibile solo in alcune fasce orarie, mentre i lavori proseguiranno nelle prossime settimane.

Annuncio di Roma Servizi per la Mobilità. Entro una settimana la riapertura sarà completa A partire da lunedì 16 febbraio via dei Fori Imperiali tornerà a essere parzialmente percorribile. Sono in corso, infatti, gli abbattimenti di 12 pini da parte del dipartimento Tutela Ambientale, su indicazione del tavolo tecnico che sta analizzando lo stato di salute degli esemplari presenti in zona, in seguito al crollo avvenuto il 1° febbraio con tre persone ferite. Come annunciato lo scorso giovedì, è stato deciso il taglio di 12 dei 36 pini finora analizzati nell'area di via dei Fori Imperiali. Una decisione drastica, ma necessaria, che riguarda dieci esemplari sul lato sinistro e due su quello destro, direzione Colosseo.🔗 Leggi su Romatoday.it

