Palo del Colle l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo | chiesa gremita per i funerali del 17enne

Sabato 25 aprile a Palo del Colle si sono svolti i funerali di Gianvito Pascullo, il 17enne deceduto tra il 13 e il 14 aprile all’ospedale San Paolo di Bari. La chiesa era piena di persone che hanno accompagnato il giovane con palloncini bianchi e un lungo applauso. La cerimonia è stata caratterizzata da un clima di commozione e partecipazione.

Palloncini bianchi e un lungo applauso hanno accompagnato ieri, sabato 25 aprile, l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo, il 17enne di Palo del Colle morto nella notte tra il 13 e il 14 aprile all’ospedale San Paolo di Bari.Nella chiesa di Santa Maria La Porta, gremita, amici, familiari e compagni.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate I funerali di Gianvito Pascullo, il 17enne morto in ospedale dopo due interventi: «Non si può morire così»Palloncini bianchi e un lungo applauso hanno salutato il feretro di Gianvito Pascullo, il 17enne di Palo del Colle (Bari) morto la notte tra 13 e 14... Morte Gianvito Pascullo, 8 indagati: malore dopo l’intervento, inchiesta sulla morte del 17enneMorte Gianvito Pascullo: aperta inchiesta, 8 indagati per omicidio colposo Una morte improvvisa, dopo giorni di ricovero e due interventi chirurgici. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Poliambulatorio di Palo del Colle; Palo del Colle, l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo: chiesa gremita per i funerali del 17enne; Palo del Colle, l’ultimo saluto a Gianvito: una chiesa gremita di dolore per il 17enne morto in ospedale; A Palo del Colle i tavoli programmatici di Amendolara. Palo del Colle, addio a Gianvito Pascullo: indagini su possibile errore sanitarioIl giovane si era sottoposto nei giorni precedenti a due interventi ortopedici per la riduzione di una frattura scomposta alla tibia, riportata in seguito a un incidente in moto. Nella serata del 13 a ... giornaledipuglia.com Palo del Colle, l’ultimo saluto a Gianvito: una chiesa gremita di dolore per il 17enne morto in ospedaleFamiliari, amici e compagni di scuola e sport si stringono attorno alla famiglia durante il funerale. «Ti è stata tolta la vita nel luogo che avrebbe dovuto proteggerti» ... lagazzettadelmezzogiorno.it E si parla di Palo del Colle, della scuola Antenore, di una performance sublime! - facebook.com facebook Palo del Colle, l’ultimo saluto a Gianvito: una chiesa gremita di dolore per il 17enne morto in ospedale x.com