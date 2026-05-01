L’ultimo oro olimpico Sorpresa per il Ministro Piantedosi | Degni di una grande nazione

Nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri si è tenuto un incontro in cui si è discusso dell’ultimo oro olimpico conquistato da un’atleta nazionale. Il Ministro Piantedosi ha commentato la vittoria definendola “degna di una grande nazione”. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli enti sportivi, che hanno espresso apprezzamenti per il risultato ottenuto. La premiazione si è svolta alla presenza delle autorità, con riconoscimenti ufficiali all’atleta protagonista.

Nella cornice solenne della sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il riconoscimento “Backstage heroes – I volti della medaglia” ha assunto un significato che va ben oltre la semplice celebrazione simbolica, trasformandosi nel tributo a una macchina organizzativa che, dietro il successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, ha rappresentato una delle più decisive espressioni della capacità dello Stato di garantire sicurezza, stabilità e prestigio internazionale. A ricevere il premio è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una cerimonia che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del Governo e delle strutture operative impegnate nell’evento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Centrodestra, dal Ministro Piantedosi ultimo tentativo su BenigniTempo di lettura: < 1 minutoIl centrodestra, specificatamente il Ministro irpino Matteo Piantedosi, prova a ricomporre la coalizione al netto di... Leggi anche: Francesca Lollobrigida nella leggenda: doppio oro olimpico e l’ultimo guizzo che ha fermato il tempo Tutti gli aggiornamenti Le brigate antifa a Lione, l’intervista al ministro Piantedosi, ancora medaglie dalle OlimpiadiIl filo rosso che lega gli antifa francesi all’Italia; le parole del ministro dell’Interno sulle tensioni antagoniste; Brignone ancora d’oro e storica vittoria nel biathlon. Questo e molto altro sul ... ilgiornale.it Claudia Conte: Una relazione con il ministro Piantedosi? Sì, non posso negarlaClaudia Conte, classe ‘92, giornalista, scrittrice, opinionista tv e conduttrice, in un'intervista a Money.it risponde a una domanda sulle voci di una sua relazione con il ministro dell'Interno, ... repubblica.it