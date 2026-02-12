Francesca Lollobrigida conquista due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici, lasciando il pubblico senza parole. Nei 5000 metri, ha corso con determinazione dall’inizio alla fine, ma è stato l’ultimo scatto, quando sembrava finita, a fare la differenza. Una gara che rimarrà nella memoria di tutti, con un finale che ha fermato il tempo.

Lollobrigida oro nei 5000 metri: come ha costruito la doppietta olimpica. Un ultimo scatto quando sembrava più non averne. Il vantaggio che scivolava via come ghiaccio sotto il sole, poi quel guizzo finale, dieci centesimi che separano la gloria dall’oblio. Francesca Lollobrigida si porta la mano al cuore e canta di nuovo l’inno d’Italia. Non è solo una vittoria: è una consacrazione. Alla Milano Ice Skating Arena, la pattinatrice azzurra ha conquistato l’ oro nei 5000 metri femminili con il tempo di 6’46”17, precedendo l’olandese Merel Conijn (+0.10) e la norvegese Ragne Wiklund (+0.17). Dopo l’oro nei 3000 metri, è la prima atleta italiana a vincere due ori alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Francesca Lollobrigida nella leggenda: doppio oro olimpico e l’ultimo guizzo che ha fermato il tempo

La sciatrice italiana Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro olimpico per l'Italia sui tremila metri.

Francesca Lollobrigida ha conquistato il titolo di italiana più ricca delle Olimpiadi grazie alle due medaglie d'oro vinte a Parigi.

