Centrodestra dal Ministro Piantedosi ultimo tentativo su Benigni

Da anteprima24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra si trova a cercare una soluzione unitaria dopo la decisione di Forza Italia di sostenere una candidata civica alle prossime elezioni. Il ministro Piantedosi, che rappresenta questa parte della coalizione, sta cercando di convincere l’avvocato Fabio Benigni a prendere in mano la guida della coalizione. Questa strategia rappresenta un tentativo di ricomporre il fronte, nonostante le divergenze interne.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il centrodestra, specificatamente il Ministro irpino Matteo Piantedosi, prova a ricomporre la coalizione al netto di Forza Italia che ha scelto di sostenere la civica Laura Nargi, e tenta di convincere l’avvocato Fabio Benigni a guidare la coalizione. Sarebbero quattro liste pronte a sostenere la candidatura di Benigni, a partire da quella del candidato sindaco Una costruzione politica che mira a tenere insieme le diverse componenti della coalizione, nonostante le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Nel dettaglio, le liste in campo comprendono una direttamente collegata al sindaco, una espressione di Fratelli d’Italia, u na riconducibile all’area della Democrazia Cristiana guidata da Gianfranco Rotondi e una legata a Noi Moderati.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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