Romelu Lukaku e il Milan non hanno ancora raggiunto un accordo economico, poiché l’ingaggio di 8 milioni netti all’anno del calciatore risulta superiore alla soglia consentita dal club. Secondo fonti sportive, il club rossonero non ha in rosa giocatori con uno stipendio fisso così elevato. Nel frattempo, un’altra squadra si mantiene alla finestra, pronta a valutare eventuali sviluppi sulla trattativa.

Romelu Lukaku e il Milan non starebbero trovando l’intesa economica: secondo ‘Tuttosport’, l’ingaggio di 8 milioni netti annui del belga è fuori dai parametri rossoneri, dove nessun giocatore percepisce questa cifra come base fissa. Lukaku-Milan: lo stipendio che fa saltare l’affare. L’operazione tra Napoli e Milan per un eventuale trasferimento di Lukaku rimane bloccata da un ostacolo concreto. Come rivela ‘Tuttosport’, il centravanti belga guadagna cifre che il club rossonero non intende raggiungere. “Sarebbe necessario un passo importante da parte del giocatore per ridursi lo stipendio” sottolinea il quotidiano torinese. Senza una riduzione significativa dell’ingaggio, il Milan non può procedere.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku-Milan? Un ostacolo può bloccare tutto: c’è un altro club alla finestra

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