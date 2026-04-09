Il Napoli sta valutando un possibile acquisto di Richard Rios, centrocampista colombiano attualmente al Benfica, con un prezzo di oltre 30 milioni di euro. Sono in corso dei contatti tra le parti, anche se la clausola rescissoria di 100 milioni rappresenta un ostacolo importante. Nel frattempo, il giocatore potrebbe attirare l’interesse di club della Premier League, rendendo la trattativa più complessa.

Richard Rios costa più di 30 milioni ma il Napoli ci sta seriamente pensando. Il centrocampista colombiano del Benfica ha una clausola monstre da 100 milioni e la Premier League è già alla porta, ecco allora cosa può succedere. Rios-Napoli: Bruno Carvalho al lavoro sulla trattativa. Stando alle ultime indiscrezioni, i contatti tra la dirigenza partenopea e il Benfica passano attraverso Bruno Carvalho, l’intermediario che ha portato Rios in Europa dalla scorsa estate e che conosce personalmente la società azzurra. Rios è arrivato al Benfica a luglio 2025 per 27 milioni di euro e ha già lasciato il segno in Champions League, segnando anche contro il Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rios al Napoli? Contatti in corso, ma occhio a un ostacolo può bloccare tutto

Napoli, assalto a Richard Rios: primi contatti per il colpo dell’estateIl Napoli ha individuato in Richard Ríos il primo grande obiettivo del prossimo mercato estivo.

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