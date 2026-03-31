Verso Napoli-Milan scoppia del tutto il caso Lukaku | la nota ufficiale del club

In vista della partita tra Napoli e Milan, si è verificato un episodio relativo a Lukaku, che non si è presentato alla ripresa degli allenamenti. Il club partenopeo ha diffuso una nota ufficiale, confermando la mancata partecipazione del giocatore agli allenamenti successivi. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha generato discussioni nel mondo del calcio.

Napoli-Milan, una partita cruciale per entrambi le squadre: seconda e terza forza del campionato di Serie A si giocano lo scettro di anti Inter in vista del rush finale. Sia Conte che Allegri vorranno schierare la migliore formazione possibile per portare a casa i tre punti. In avanti il Napoli dovrebbe schierare Hojlund, ma potrebbe trovarsi senza alternativa in panchina. Romelu Lukaku che non si è presentato questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti del Napoli. LEGGI ANCHE: Milan, il colpo Bellanova sarebbe un segnale tattico chiaro. Quale futuro per Athekame?>>> Arrivata anche la nota ufficiale del club: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Napoli-Milan, scoppia del tutto il caso Lukaku: la nota ufficiale del club Articoli correlati Leggi anche: Scoppia il caso Lukaku a Napoli: il belga diserta la ripresa a Castel Volturno. La reazione del club ULTIM’ORA LUKAKU- Arriva il comunicato ufficiale del Napoli: dura risposta del club!Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire la situazione riguardante Romelu Lukaku. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Verso Napoli Milan scoppia del tutto il... Discussioni sull' argomento Trevisani: Ecco chi vedo meglio tra Milan e Napoli; Verso Napoli-Milan, Leao all’estero per curarsi: il punto sui disponibili; Scoppia il caso Lukaku a Napoli: il belga diserta la ripresa a Castel Volturno. La reazione del club; Napoli, Lukaku è un caso? Il belga lascia Nazionale ma non torna a Castel Volturno. Scoppia il caso Lukaku? Era atteso a Napoli per l'allenamento ma non si è presentatoColpo di scena nella preparazione alla sfida del weekend di Pasqua contro il Milan. msn.com L’appello della Curva Sud verso Napoli-Milan: «Tutti a Milanello sabato per supportare la squadra». I dettagli facebook La Gazzetta sul rientro di Leao verso il Napoli: "Milan, arrivo" x.com