Luigia comparsa nel film di culto dell' anno | Le mie incredibili giornate sul set de Il diavolo veste Prada 2

Da vanityfair.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigia racconta le sue esperienze durante le 48 ore trascorse sul set del sequel di un film molto popolare, noto come «Il diavolo veste Prada 2». Ha partecipato come comparsa e ha vissuto da vicino le scene di lavorazione. L'intervista fornisce dettagli sulle sue impressioni e sulle attività svolte durante le riprese. La testimonianza si concentra sulla sua presenza e sulle sensazioni vissute durante le giornate di lavoro sul set.

Come nelle migliori sceneggiature cinematografiche, però, facciamo un veloce flashback e torniamo a 20 anni fa, nel 2006, quando è uscita nei cinema la pellicola che ha reso iconici Miranda, Nigel e Andy, ma soprattutto che ha permesso al mondo intero di sbirciare dall’interno del magico e affascinante mondo della moda e dell’editoria. Ecco, proprio in quell’anno Luigia inizia il suo percorso lavorativo, il primo giorno da Ralph Lauren lo ricorda ancora così «sono andata in ufficio a piedi e camminavo per la città piena di sogni e ambizioni, ascoltando a ripetizione una canzone nelle cuffie: Suddenly I See di KT Tunstall, il brano che apriva il film».🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Luigia, comparsa nel film di culto dell'anno: «Le mie (incredibili) giornate sul set de Il diavolo veste Prada 2»

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