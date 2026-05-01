Luigia comparsa nel film di culto dell' anno | Le mie incredibili giornate sul set de Il diavolo veste Prada 2

Luigia racconta le sue esperienze durante le 48 ore trascorse sul set del sequel di un film molto popolare, noto come «Il diavolo veste Prada 2». Ha partecipato come comparsa e ha vissuto da vicino le scene di lavorazione. L'intervista fornisce dettagli sulle sue impressioni e sulle attività svolte durante le riprese. La testimonianza si concentra sulla sua presenza e sulle sensazioni vissute durante le giornate di lavoro sul set.

Come nelle migliori sceneggiature cinematografiche, però, facciamo un veloce flashback e torniamo a 20 anni fa, nel 2006, quando è uscita nei cinema la pellicola che ha reso iconici Miranda, Nigel e Andy, ma soprattutto che ha permesso al mondo intero di sbirciare dall’interno del magico e affascinante mondo della moda e dell’editoria. Ecco, proprio in quell’anno Luigia inizia il suo percorso lavorativo, il primo giorno da Ralph Lauren lo ricorda ancora così «sono andata in ufficio a piedi e camminavo per la città piena di sogni e ambizioni, ascoltando a ripetizione una canzone nelle cuffie: Suddenly I See di KT Tunstall, il brano che apriva il film».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Luigia, comparsa nel film di culto dell'anno: «Le mie (incredibili) giornate sul set de Il diavolo veste Prada 2» Notizie correlate C’è anche Pasticcino nel film dell’anno. Il cane di Cogliate è star in “Il diavolo veste Prada 2”Cogliate (Monza e Brianza), 28 aprile 2026 – C'è una stella a quattro zampe della Brianza nell'atteso film "Il diavolo veste Prada 2", in uscita oggi... Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2: aneddoti e segreti del film più atteso dell’anno