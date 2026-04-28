Cogliate (Monza e Brianza), 28 aprile 2026 – C'è una stella a quattro zampe della Brianza nell'atteso film "Il diavolo veste Prada 2", in uscita oggi nelle sale. Si tratta di Pasticcino, un barbone gigante di proprietà di Chiara Trovò, veterinaria del Bao Miao Village di Cogliate. Il centro, eccellenza nel benessere animale, non è nuovo a collaborazioni con il mondo della moda e del cinema. Per le riprese milanesi in via Monte Napoleone, Pasticcino è stato trattato come una vera celebrità: "Un autista veniva a prenderlo in sede per portarlo sul set e riaccompagnarlo a fine giornata", racconta il titolare della struttura Luca Zanni. La produzione ha imposto il massimo riserbo: nemmeno la proprietaria ha potuto assistere ai ciak.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - C’è anche Pasticcino nel film dell’anno. Il cane di Cogliate è star in “Il diavolo veste Prada 2”

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