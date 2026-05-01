L’Unione Europea ha seguito da vicino la visita del responsabile alla Salute di Roma, avvenuta ieri. Durante l’incontro, si è discusso della richiesta italiana di introdurre un’etichetta d’origine sui prodotti alimentari, con l’obiettivo di contrastare le frodi. La questione riguarda principalmente i controlli sulla provenienza del cibo e la tutela dei consumatori. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma il tema rimane al centro delle attenzione tra le autorità europee e italiane.

O l’Europa garantisce controlli severi alle frontiere oppure liberi tutti: non si può stare sul ring mondiale con una mano legata dietro la schiena. Il Commissario alla Salute Oliver Varhely è arrivato ieri a Roma e si è trovato di fronte il ministro dell’agricoltura e per la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, deciso a far valere le ragioni dell’Italia stanca di condurre una battaglia per la massima qualità e salubrità del cibo e poi di vedere che le regole dell’Ue vengono sistematicamente. La venuta a Roma del Commissario alla Salute è stata sollecitata dalla Coldiretti che ieri ha dedicato una giornata di studio al rapporto cibo e salute.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue segue Roma sui controlli al cibo

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