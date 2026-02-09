Roma | controlli in zona Esquilino sequestrati 500 chili di cibo quattro arresti per droga

Da romadailynews.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha effettuato controlli in zona Esquilino a Roma, sequestrando 500 chili di cibo non sicuro. Durante le operazioni, sono stati arrestati quattro uomini trovati a spacciare droga. Le forze dell’ordine hanno anche multato i responsabili per un totale di 42 mila euro.

Sequestrati 500 chili di prodotti alimentari, con sanzioni per un valore complessivo di 42 mila euro, e quattro persone sono state arrestate poiché sorprese a spacciare sostanze stupefacenti. Questo è il bilancio dei controlli interforze effettuati nel quartiere Esquilino di Roma. Dalle prime ore di questa mattina, le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti nel mercato del quartiere, presidiando ingressi e vie di accesso, mentre all’interno sono stati passati al setaccio banchi, magazzini, lavoratori e merci. Controlli Coordinati nel Mercato dell’Esquilino. L’operazione, coordinata dal dirigente del commissariato di zona, ha visto coinvolti agenti della polizia di Stato e della polizia locale, insieme a militari della guardia costiera, operatori dell’Asl e dell’Ispettorato del lavoro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma controlli in zona esquilino sequestrati 500 chili di cibo quattro arresti per droga

© Romadailynews.it - Roma: controlli in zona Esquilino, sequestrati 500 chili di cibo, quattro arresti per droga

Approfondimenti su Roma Esquilino

Roma: controlli in zona Termini, identificate 500 persone, quattro arresti e sei denunce

Nella zona di Termini a Roma, le forze dell'ordine hanno condotto controlli durante il pomeriggio, identificando oltre 500 persone.

Roma: ancora controlli in zona Termini-Esquilino, 2 arresti e 4 denunce

A Roma, i Carabinieri continuano a intensificare i controlli nelle zone di Termini e Esquilino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Esquilino

Argomenti discussi: Sicurezza a Roma, controlli straordinari dei carabinieri a Termini; Zona rossa, il primo giorno: raffica di controlli nel centro blindato; B&b e movida a Chiaia, controlli nella zona dei Baretti; Movida, controlli straordinari dei Carabinieri fra Piazza Bologna e Nomentano.

Roma: controlli in zona Esquilino, sequestrati 500 chili di cibo, quattro arresti per drogaControlli interforze nel quartiere Esquilino di Roma: sequestri, arresti e sanzioni per attività illecite. romadailynews.it

Roma: controlli in zona Cornelia, un arresto, sanzionati i gestori di due minimarketUn arresto e sanzioni per i gestori di due minimarket: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nella zona di Cornelia, situata nel quartiere Aurelio di Roma. Le operazioni, condo ... romadailynews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.