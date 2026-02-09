Roma | controlli in zona Esquilino sequestrati 500 chili di cibo quattro arresti per droga

La polizia ha effettuato controlli in zona Esquilino a Roma, sequestrando 500 chili di cibo non sicuro. Durante le operazioni, sono stati arrestati quattro uomini trovati a spacciare droga. Le forze dell’ordine hanno anche multato i responsabili per un totale di 42 mila euro.

Sequestrati 500 chili di prodotti alimentari, con sanzioni per un valore complessivo di 42 mila euro, e quattro persone sono state arrestate poiché sorprese a spacciare sostanze stupefacenti. Questo è il bilancio dei controlli interforze effettuati nel quartiere Esquilino di Roma. Dalle prime ore di questa mattina, le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti nel mercato del quartiere, presidiando ingressi e vie di accesso, mentre all’interno sono stati passati al setaccio banchi, magazzini, lavoratori e merci. Controlli Coordinati nel Mercato dell’Esquilino. L’operazione, coordinata dal dirigente del commissariato di zona, ha visto coinvolti agenti della polizia di Stato e della polizia locale, insieme a militari della guardia costiera, operatori dell’Asl e dell’Ispettorato del lavoro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

