Roma | controlli a Termini 6 arresti e 9 denunce sequestrati 18.000 euro in contanti e 80 kg cibo

I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nell'area dello scalo ferroviario Termini. Questa operazione è stata attuata seguendo le direttive strategiche fornite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel contesto del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'attività, mirata alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto della microcriminalità diffusa e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, ha visto l'impiego di presidi dei Carabinieri di zona, supportati dai Carabinieri del Nas di Roma, specializzati in controlli sanitari.

