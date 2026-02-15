Eccellenza Lucchese in trasferta | Pirozzi avverte massima attenzione alle ripartenze della Sestese
Sesto Fiorentino, oggi, la Lucchese di Sergio Pirozzi si prepara a giocare contro la Sestese, una squadra che può sorprendere con rapide ripartenze. Pirozzi avverte i suoi giocatori di tenere alta la concentrazione, perché questa partita potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. La Sestese ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà le avversarie, soprattutto quando attacca in contropiede.
Sestese-Lucchese, Pirozzi: “Trasferta insidiosa, serve massima concentrazione”. Sesto Fiorentino – La Lucchese di Sergio Pirozzi affronta oggi una trasferta cruciale sul campo della Sestese, nel tentativo di consolidare la leadership nel campionato di Eccellenza. L’allenatore rossonero ha espresso cautela, sottolineando la pericolosità delle ripartenze della squadra avversaria e l’importanza di non sottovalutare l’avversario per evitare sorprese in un torneo dove ogni partita può rivelarsi determinante. La vigilia della sfida: attenzione alle ripartenze della Sestese. La trasferta di oggi rappresenta una prova importante per la Lucchese, chiamata a superare un ostacolo non facile nel suo cammino verso la vetta del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Eccellenza Toscana: Lucchese alla prova in trasferta contro una Sestese in crescita. Analisi e pronostici della sfida.
