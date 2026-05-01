Nella notte, un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, nel Pisano, spinto dal vento e senza segni di spegnimento. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di circa 3500 persone nella frazione di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme. La situazione rimane critica mentre le fiamme continuano a bruciare nella zona, creando una condizione di emergenza. Non si registrano ancora dettagli su cause o interventi di spegnimento.

L’ incendio sul Monte Faeta non si è fermato nemmeno nella notte e ha costretto le autorità a disporre l’evacuazione di circa 3500 persone nella zona di Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme, nel Pisano. Il rogo, partito nei giorni scorsi in Lucchesia, ha raggiunto il versante pisano e, spinto dalle raffiche di vento, ha minacciato le abitazioni fino alla strada provinciale 30, la cosiddetta Lungomonte. Nel cuore della notte è stato quindi emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti dell’area, mentre squadre di terra dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno lavorato senza sosta per contenere l’avanzata delle fiamme.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio sul Monte Faeta, notte di paura nel Pisano: evacuate 3500 persone mentre il vento spinge le fiamme

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