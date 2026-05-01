Lucca incendio sul Monte Faeta | centinaia di ettari distrutti e migliaia di evacuati

Nella notte, un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, in provincia di Lucca, a causa delle condizioni di vento e fiamme che si sono propagate rapidamente. Le fiamme hanno interessato circa 800 ettari di territorio, causando l’evacuazione di diverse persone nella zona circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per contenere il rogo e gestire l’emergenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Emergenza nella notte: vento e fiamme fuori controllo. Un vasto incendio ha colpito il Monte Faeta, in provincia di Lucca, dove circa 800 ettari di territorio sono stati divorati dalle fiamme. Durante questa notte, 30 aprile 1 maggio, le condizioni meteo avverse hanno aggravato la situazione: il forte vento ha alimentato il rogo, rendendo necessario evacuare in via precauzionale circa 3.000 persone nelle zone di Asciano e San Giuliano Terme. A rendere nota la gravità dell’emergenza è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso un aggiornamento ufficiale. Imponente macchina dei soccorsi. Per fronteggiare l’incendio è stato mobilitato un vasto dispositivo di emergenza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lucca, incendio sul Monte Faeta: centinaia di ettari distrutti e migliaia di evacuati Notizie correlate Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: 3500 evacuati, 800 ettari in fiamme e strade chiuse Lucca: in fiamme 800 ettari su monte Faeta, circa 3mila evacuati. Le immagini dei vigili del fuoco“Nella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l’incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa 3000 persone su... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Vasto incendio sul monte Faeta, scattano le evacuazioni. Il vento alimenta il rogo; Incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa in corso da 48 ore: non si riesce a spegnere. Sfollate 500 persone; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. Incendio sul Monte Faeta, emergenza tra Lucca e Pisa: salgono le persone evacuateProsegue l'emergenza per l'incendio divampato sul monte Faeta, in provincia di Lucca che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano. Nella notte ... gonews.it Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Provincia di Lucca: da questa mattina è stata chiusa al transito veicolare la strada statale n. 12 del Brennero tra Pontetetto (Lucca) e San Giuliano Terme (Pisa). L’incendio sviluppatosi sul monte Faeta dalla serata di ieri si è ulteriormente esteso s - facebook.com facebook Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell' #incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, a Lucca. Nella notte, a causa dell'aumento delle raffiche di vento, evacuate 3.500 persone nella zona di Asciano, frazione del Comune di San x.com