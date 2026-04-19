salute mentale il festival scopre il mondo del cinema e del teatro

A Arezzo, il festival dedicato alla salute mentale propone un programma ricco di eventi tra incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti e attività all’aperto. La manifestazione si svolge dal 19 aprile 2026 e include anche lezioni e conferenze, offrendo un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di sé, degli altri e degli ambienti in cui si vive. La varietà di iniziative mira a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Arezzo, 19 aprile 2026 – Ecco incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare quanto è importante prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamo. È questa la proposta della terza edizione del Festival della salute mentale, in programma fino al 22 aprile tra Arezzo, il Valdarno e il Casentino, organizzata da Università di Siena e Usl Toscana sud est. Tra i partner, oltre a Comune di Arezzo e Conferenza dei sindaci del Valdarno, si aggiungono l’Unione dei Comuni montani del Casentino, i comuni di Bibbiena e Subbiano e l’Ufficio scolastico regionale. Tra gli appuntamenti da non perdere la proiezione del film «Enzo» di Robin Campillo al Cinema Eden il 21 aprile alle 9, con protagonista Pierfrancesco Favino (nella foto).🔗 Leggi su Lanazione.it

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