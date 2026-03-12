Chiara Ferragni, influencer italiana, ha recentemente lasciato alle spalle la relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Ora si mostra felice accanto a José Hernandez, imprenditore colombiano che risiede a Milano. Le foto pubblicate confermano l’inizio di questa nuova storia d’amore, lontano dai riflettori e dai gossip più spietati. La primavera porta cambiamenti anche nel suo cuore.

La primavera porta novità anche nel cuore di Chiara Ferragni. L’influencer italiana ha voltato pagina dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera e ha trovato un nuovo amore: José Hernandez, imprenditore colombiano con base a Milano. Le prime foto ufficiali della coppia sono state pubblicate dal settimanale Chi, immortalando i due mentre passeggiano mano nella mano con il cagnolino Paloma in un parco milanese e incontrano la mamma di Chiara, Marina Di Guardo. Il bacio scattato dai paparazzi conferma che la relazione è seria, e mostra un lato più intimo e quotidiano della vita sentimentale della Ferragni. Chi è José Hernandez. Nato e cresciuto in Colombia, circa 35 anni, José è laureato in Ingegneria gestionale all’Universidad del Norte e ha completato un master al Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’amore privato della Ferragni: lontano dai riflettori e dai gossip più spietati (le foto confermano la storia)

Articoli correlati

Andrea Delogu, le foto dei baci a Roma e un nuovo amore lontano dai riflettoriUn’intesa autentica che, probabilmente, è stata anche uno degli elementi chiave della loro vittoria nel programma di Milly Carlucci.

Herbert Ballerina, chi è la fidanzata famosa Lucia Di Franco: l’amore nato sul set e vissuto lontano dai riflettoriHerbert Ballerina è legato da alcuni anni a Lucia Di Franco, ecco chi è l'attrice agrigentina conosciuta sul set del film di Maccio Capatonda.

Contenuti e approfondimenti su L'amore privato della Ferragni lontano...

Temi più discussi: José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: l'amore ritrovato (all'estero) dopo Tronchetti Provera; Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: chi è Jose Hernandez che arriva dalla Colombia; Il nuovo amore della Ferragni e il retroscena sulle vacanze; Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Josè Hernandez, il nuovo fidanzato colombiano.

Chiara Ferragni, nuovo amore all’orizzonte? Ecco chi è il manager colombiano José HernandezDopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, un nuovo amore all'orizzonte per Chiara Ferragni: il manager colombiano José Hernandez ... iodonna.it

José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: l'amore ritrovato (all'estero) dopo Tronchetti ProveraDopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è stata fotografata a Milano insieme al colombiano José Hernandez: ecco chi è e cosa fa ... libero.it

Il linguaggio del corpo non mente A distanza di giorni il filmato di Elisa e Chiara Ferragni alla Fashion Week continua a far discutere facebook

Dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, un nuovo amore all'orizzonte per Chiara Ferragni: il manager colombiano José Hernandez x.com