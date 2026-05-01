L’ottava edizione di Porto Rubino tappa a Otranto con Ditonellapiaga e Venerus

L’ottava edizione di Porto Rubino si è svolta anche quest’anno a Otranto, sulla costa pugliese, con una serie di concerti e spettacoli. La manifestazione, ideata dal cantautore Renzo Rubino, ha portato sul palco artisti come Ditonellapiaga e Venerus, offrendo un programma ricco di musica, parole e immagini. L’evento si è svolto lungo il mare, coinvolgendo il pubblico in un evento itinerante che unisce musica e suggestioni visive.

OTRANTO - Torna a solcare le coste della Puglia Porto Rubino, il viaggio musicale ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino che, anche nell’estate 2026 arrivato alla sua ottava edizione, riaccende fari e approdi lungo il mare, intrecciando musica, parole e visioni in un racconto itinerante che.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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