A Otranto la seconda edizione della rassegna Curaterra

A Otranto si tiene per il secondo anno consecutivo la rassegna “Curaterra”, promossa dal Club per l'Unesco locale e patrocinata dal Comune. La manifestazione si svolge nella Città dei Martiri ed è dedicata a temi come ecologia, sostenibilità e salute. L'evento si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse iniziative legate a queste tematiche.

OTRANTO – Torna per il secondo anno consecutivo nella Città dei Martiri la rassegna “Curaterra”, promossa dal Club per l'Unesco di Otranto e dedicata a ecologia, sostenibilità e salute, con il patrocinio del Comune.Il programma prevede tre appuntamenti gratuiti per tutti. Si parte giovedì 23.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate “Marea, moto continuo”: "Mille Rose" apre la seconda edizione della rassegna teatrale a CefalùC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) “Marea,... Démadé Festival, in Fortezza Vecchia la seconda edizione della rassegna di letteratura per ragazzi: il programmaAppuntamento dal 7 al 10 maggio per l'iniziativa che coinvolge una fascia d’età che va dalle elementari alle superiori e da quest’anno anche con i... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cammino del salento: un meraviglioso trekking lungo la via del mare; Corigliano d’Otranto: domenica al Castello Volante; Tabellino partita Soccer Massafra 1963 vs Città Di Otranto; Appuntamenti vari in provincia di Lecce, domenica 19 aprile. Case fantasma e Bed and Breakfast inesistenti per scalare la graduatoria per l'assegnazione dei posti barca nel porto di Otranto. Scattano 53 denunce. Recuperati anche 80mila euro di imu non versata. - facebook.com facebook Otranto, carte false per ottenere un posto barca: 53 indagati x.com