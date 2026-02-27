Boccia paralimpica al via la 6ª edizione della gara nazionale Terra d’Otranto
A Gallipoli si svolgerà la sesta edizione della gara nazionale di boccia paralimpica “Terra d’Otranto”. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Asd Lupus 2014, che si occupa di promuovere l’inclusione attraverso lo sport. La competizione coinvolgerà atleti con e senza disabilità provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione prenderà il via nelle prossime settimane.
GALLIPOLI – Il Salento si prepara a diventare il cuore pulsante della boccia paralimpica. La Asd Lupus 2014, nota associazione sportiva dilettantistica impegnata nell’inclusione di atleti con e senza disabilità, ha ufficializzato il ritorno della gara nazionale “Terra d’Otranto”, giunta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
