Lotta alle zanzare | kit antilarvali disponibili gratuitamente in farmacia Come richiederli
È iniziato un nuovo intervento per combattere la presenza di zanzare, con la distribuzione gratuita di kit antilarvali nelle farmacie. Questa misura mira a ridurre la proliferazione degli insetti, contribuendo alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione di eventuali malattie trasmesse. Le persone interessate possono recarsi in farmacia per richiedere i kit, senza necessità di prescrizione medica.
Al via il piano di contrasto alla proliferazione delle zanzare, finalizzato alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione delle malattie trasmesse da insetti vettori. Da lunedì 4 maggio, in tutte le 11 farmacie comunali del territorio comunale, i cittadini potranno ritirare gratuitamente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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