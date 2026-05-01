Loreto sbanca il PalaLiuti e resta in corsa per i playoff

Nel match disputato al PalaLiuti, Loreto ha ottenuto una vittoria in quattro set contro Castelferretti, mantenendo vive le speranze di qualificazione ai playoff. I parziali sono stati 20-25, 25-16, 23-25 e 22-25. Tra i giocatori di Castelferretti, Violini ha contribuito con 17 punti, mentre Licitra ha segnato 13. Loreto ha conquistato il successo grazie a una prestazione complessiva che ha permesso di portare a casa l’intera posta in gioco.

castelferretti 1 loreto 3 PARZIALI: 20-25, 25-16, 23-25, 22-25 SABINI CASTELFERRETTI: D’Angelo, Gaggiotti 6, Giuliani, Schiaratura 18, Reginelli 2, Licitra 13, Mariotti, Cesarini, Giaccaglia, Violini 17, Freddi, Giombini (L), Gasparroni 5. All. Silvestrini NOVA VOLLEY LORETO: Marchetti, Giannini, Campana 3, Sarzi Sartori 23, Ujkaj 7, Sassi 5, Magini20, Dignani (L), Papa, Forconi. Sampaolesi 7. All. Iurisci. ARBITRI: Catena e Salvatore I tre punti nel derby se li prende Loreto che sbanca il PalaLiuti. E con la netta e storica vittoria a Castelferretti - con i tre punti riconquistati da Loreto dopo il ko di una settimana prima a Ferrara - la squadra allenata da Iurisci resta in corsa per i playoff a due giornate dal termine vista la sconfitta di Osimo, al quinto set, a Ferrara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loreto sbanca il PalaLiuti e resta in corsa per i playoff Notizie correlate Reggina, vittoria sofferta al Granillo: la corsa ai playoff resta vivaIl campionato si avvia verso il gran finale con una domenica di sport intensa nel cuore del Mezzogiorno, dove i risultati sul campo delineano scenari... Guerri Napoli batte Trento 84-74 e resta in corsa playoff: decisivo DoyleGrande prova della Guerri Napoli all’Alcott Arena: dopo un primo tempo difficile, gli azzurri dominano nella ripresa con un parziale devastante nel... Altri aggiornamenti Si parla di: Nova Volley Loreto espugna Castelferretti; Loreto sbanca il PalaLiuti e resta in corsa per i playoff. Loreto wins at PalaLiuti and remains in the playoff raceWith two games remaining, especially given Osimo's defeat in Ferrara, Iurisci's boys still have hope. Sabini is down after five wins. sport.quotidiano.net