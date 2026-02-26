Crans-Montana Elsa è fuori pericolo e torna a casa Parla papà Lorenzo | Finalmente siamo felici

Il lungo inverno di paura per la famiglia Rubino volge finalmente al termine. Dopo quasi due mesi di angoscia sospesa tra i reparti di terapia intensiva, arriva la notizia che tutti aspettavano: «Elsa è fuori pericolo. Oggi tornerà a Torino. Siamo felici». A parlare con la voce rotta dall’emozione è Lorenzo Rubino, padre della quindicenne biellese rimasta gravemente ferita nel rovente inferno di Crans-Montana. La ragazza, che era stata ricoverata in condizioni disperate presso il centro grandi ustionati di Zurigo, verrà trasferita nelle prossime ore all’ospedale Cto di Torino, dove potrà proseguire il suo percorso di recupero più vicina a casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

