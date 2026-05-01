Longiano maxi incendio nei campi | 13mila mq devastati dal rogo

Giovedì pomeriggio a Longiano un incendio ha interessato circa 13.000 metri quadrati di terreno agricolo, andando a distruggere vaste aree di campi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa del rogo non è ancora nota e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

? Cosa sapere Incendio distrugge 13mila metri quadrati di terreno agricolo a Longiano giovedì pomeriggio.. I Carabinieri Forestali effettuano i rilievi tecnici in via dei Venti per accertare le dinamiche.. Due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute giovedì pomeriggio, intorno alle ore 16, in via dei Venti a Longiano per domare un incendio che ha divorato circa 13mila metri quadrati di terreno agricolo. Il rogo ha colpito una vasta porzione di suolo coltivato, costringendo i soccorritori a un intervento rapido per impedire che le fiamme si estendessero alla vegetazione circostante e alle aree confinanti. Grazie all’azione tempestiva degli operatori del distaccamento cesenate, il pericolo di un contagio verso le zone limitrofe è stato evitato, limitando i danni alla superficie interessata dal fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Longiano, maxi incendio nei campi: 13mila mq devastati dal rogo Notizie correlate Pauroso incendio in montagna: devastati 2.500 mq di boscoCi sono volute circa 5 ore di lavoro ininterrotto per spegnere fino all'ultimo focolaio dell'incendio divampato nei boschi di Niardo nella notte tra... Campi devastati dal maltempo in tutta la regione: Coldiretti chiede la verifica per lo stato di calamitàIl maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sull’Abruzzo sta creando già molti problemi alle colture.