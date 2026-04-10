Pauroso incendio in montagna | devastati 2.500 mq di bosco

Un incendio si è sviluppato nei boschi di Niardo nella notte tra mercoledì e giovedì, interessando circa 2.500 metri quadrati di vegetazione. Le fiamme hanno richiesto circa cinque ore di interventi continui da parte dei vigili del fuoco per essere domate completamente. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni alla vegetazione sono stati significativi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Ci sono volute circa 5 ore di lavoro ininterrotto per spegnere fino all'ultimo focolaio dell'incendio divampato nei boschi di Niardo nella notte tra mercoledì e giovedì. L'allarme è scattato poco prima delle 5: sul posto è intervenuta prontamente la squadra del distaccamento Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Esplode camion carico di ossigeno, pauroso incendio. Ci sono tre feritiBibbiena (Arezzo), 12 febbraio 2026 – Paurosa esplosione in viale Michelangelo a Bibbiena Alta: a saltare letteralmente in aria è stato un camion... Pauroso crollo a Trastevere, Gualtieri non pervenuto: stava piantando alberi nel boscoMentre Roberto Gualtieri inaugura il mini-bosco, piantando alberini, Roma crolla. Svizzera, incendio in un resort a Crans-Montana: diverse decine di morti, circa 100 feriti Argomenti più discussi: Pauroso incendio in montagna: devastati 2.500 mq di bosco - BresciaToday; Pauroso incendio nell'Alto Garda: brucia una villetta. Distrutti il primo piano, una parte del secondo e le tettoie esterne. Un 89enne trasportato in ospedale con ustioni; Fiamme alte nel centro del borgo: pauroso incendio a Vignole. Chiusa la strada della Maza per i soccorsi; Nuovo incendio a Giaveno: alla Maddalena fiamme nel bosco. Nuovo incendio a Giaveno: alla Maddalena fiamme nel bosco GIAVENO - Un pauroso incendio boschivo sta nuovamente devastando il versante montano di Giaveno, colpendo con particolare violenza la località La Maddalena. Leggi l'articolo completo: https:/ - facebook.com facebook