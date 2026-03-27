Il maltempo delle ultime ore in Abruzzo ha causato danni alle colture agricole, con campi danneggiati in diverse zone della regione. Coldiretti ha richiesto una verifica per accertare lo stato di calamità naturale, evidenziando l’entità dei danni subiti dagli agricoltori. La situazione ha provocato disagi e preoccupazioni tra gli operatori del settore agricolo.

Il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sull’Abruzzo sta creando già molti problemi alle colture. Lo denuncia Coldiretti che alla Regione chiede di verificare se ci sono le condizioni per il riconoscimento dello stato di calamità. L’associazione spiega che i fenomeni improvvisi di grandine e nevicate, anche a bassa quota, stanno avendo pesanti ripercussioni sulle coltivazioni e sull’equilibrio degli ecosistemi agricoli. Un problema che interessa tutte le province, ma a essere più colpite sarebbero quelle di Chieti e Pescara con quest’ultima che le maggiori criticità le farebbe registrare a Sant’Eufemia a Maiella e Caramanico, mentre... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Campi devastati dal maltempo in tutta la regione: Coldiretti chiede la verifica per lo stato di calamità

Articoli correlati

Chiede lo stato di calamità naturale a Frosinone dopo il maltempo: in 14 ore la pioggia di un mesePiogge record e frane a Frosinone e in Ciociaria: il Comune chiede alla Regione lo stato di calamità e fondi per i danni alle infrastrutture.

Calabria piegata dal maltempo, il presidente della Regione chiede lo stato di emergenza nazionaleIl governatore Roberto Occhiuto: "Adesso la regione è chiamata alla fase della ripartenza.

Tutti gli aggiornamenti su Campi devastati

Temi più discussi: Prima la pioggia, poi il freddo. Le previsioni meteo per la settimana 23-27 marzo; Caro energia, trasporti, acqua e burocrazia: l'agricoltura sarda scende in piazza; Rinviata la partita campo e spogliatoi devastati | è successo in Italia ed è gravissimo.

Aceto: Domani con Ciciliano sui terreni devastati dal maltempoI danni del maltempo per l'agricoltura calabrese in ginocchio: l'allarme di Coldiretti. Tremila ettari di campi coltivati devastati in tutta la regione. Ne abbiamo parlato questa mattina con Franco ... rainews.it

Maltempo, agricoltura sarda in ginocchio: «A gennaio mai tanta pioggia dal 1965»Danni diretti per oltre 30 milioni di euro, colture devastate dalla furia del maltempo e da una lunga sequenza di eventi atmosferici estremi che hanno segnato l’intero inverno, culminati nel gennaio ... unionesarda.it

TURSI (MT). CAMPI E FRUTTETI DEVASTATI DAI CINGHIALI. L’AZIENDA VITELLI PRESENTERA’ UN ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA: “CONTESTIAMO L’IPOTESI DI OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO DA PARTE DELLA REGIONE BASILIC - facebook.com facebook