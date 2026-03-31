A marzo 2026, l’indice dei prezzi al consumo in Italia è cresciuto dell’1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo le stime preliminari dell’Istat. Si tratta di un aumento rispetto al +1,5% di febbraio. Questa variazione si traduce in una spesa aggiuntiva di circa 622 euro per le famiglie rispetto a un anno fa.

Secondo le stime preliminari dell’Istat, a marzo 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo segna un aumento dell’1,7% su base annua, in rialzo rispetto al +1,5% registrato a febbraio. Su base mensile, invece, l’incremento è dello 0,5%. Si tratta dei primi dati che incorporano gli effetti della guerra in Medio Oriente, che ha interrotto i rifornimenti di gas e petrolio dai Paesi del Golfo, innescando rincari a cascata su gran parte dei prodotti. Il motore del rialzo: l’energia. Il principale responsabile dell’accelerazione inflazionistica è il comparto energetico, che rallenta nettamente la propria fase di calo. I prezzi degli energetici regolamentati passano da -11,6% a -1,3% su base annua, mentre quelli non regolamentati migliorano da -6,2% a -2,4%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’inflazione torna a crescere, +1,7% a marzo: le famiglie spendono 622 euro in più

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