WhatsApp ha annunciato l’introduzione di account specifici per i minori di 13 anni, permettendo ai genitori di supervisionare le chat dei figli. Questa novità mira a offrire un maggior controllo sull’uso della piattaforma, senza eliminare completamente le possibilità di comunicazione per i più giovani. La funzione si inserisce in un quadro di nuove modalità di gestione delle interazioni online dei bambini.

WhatsApp sta per cambiare il modo in cui i bambini interagiscono con la messaggistica. L’azienda ha annunciato l’introduzione di account dedicati agli under 13, pensati per garantire sicurezza e controllo ai genitori senza limitare del tutto l’esperienza digitale dei più piccoli. Con questa novità, i genitori potranno gestire contatti, chat e gruppi dei figli direttamente dal loro smartphone, ricevendo notifiche su aggiunte, blocchi o segnalazioni, pur rispettando la privacy dei messaggi grazie alla crittografia end-to-end. La funzione sarà disponibile gradualmente e mira a offrire un equilibrio tra autonomia del bambino e tutela familiare. Per configurare l’account del figlio, il genitore deve utilizzare il proprio smartphone accanto a quello del bambino. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ecco come i genitori potranno supervisionare le chat dei figli su Whatsapp (la novità che cambia tutto)

Articoli correlati

WhatsApp cambia le chat su iPhone: gli sticker arrivano prima che tu li cerchiWhatsApp sta introducendo una funzione che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di utenti iPhone comunicano ogni giorno attraverso l’app.

Su WhatsApp si potranno vedere gli aggiornamenti di Stato anche dei numeri non salvati: cosa cambiaPresto gli aggiornamenti di Stato del profilo di Whatsapp saranno visibili anche a chi non è in rubrica, purché ci sia stata un'interazione tra i...

Approfondimenti e contenuti su Ecco come i genitori potranno...

Temi più discussi: WhatsApp ha annunciato gli account gestiti dai genitori: ecco cosa sono e come usarli; WhatsApp per under 13: arrivano gli account gestiti dai genitori. Ecco come attivarli; WhatsApp, nuovi account per Under 13 gestiti da un genitore: ecco come funzioneranno; WhatsApp, come funzionano gli account gestiti dai genitori per chi ha meno di 13 anni.

WhatsApp per under 13: arrivano gli account gestiti dai genitori. Ecco come attivarliWhatsApp introduce gli account gestiti dai genitori per i minori di 13 anni: messaggi e chiamate controllate, privacy protetta e nuovi strumenti di parental control ... panorama.it

WhatsApp apre agli under 13: come funzionano i nuovi account per minori e cosa cambia per i genitoriQuando dare il primo smartphone ai figli: il dibattito tra genitori ed esperti Una delle domande più frequenti tra i genitori di oggi riguarda il momento giusto per consegnare il primo smartphone ai p ... chiccheinformatiche.com

339 83 62 187 Solo messaggi WhatsApp Frosinone URGENTE – CAMILLA CERCA CASA Camilla ha solo 1 anno e pesa appena 5 kg. Una piccola creatura che ha già perso la sua casa per rinuncia di proprietà. Non capisce cosa stia succedendo - facebook.com facebook

WHATSAPP APRE AI RAGAZZINI MINORI DI 13 ANNI CON ACCOUNT GESTITI DA UN GENITORE E CON L’ESPERIENZA.. x.com