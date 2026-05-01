Lombardia si tinge di verde | musei e ville per FuoriOrticola

Durante tutto il mese di maggio, ventinove musei e dodici ville della Lombardia aprono le loro porte per l'iniziativa FuoriOrticola. Questa manifestazione offre l'opportunità di visitare gratuitamente o a prezzi ridotti diverse strutture culturali e storiche della regione. L'evento coinvolge diverse località e si propone di valorizzare il patrimonio artistico e architettonico locale attraverso aperture straordinarie e iniziative speciali.

? Cosa sapere Ventinueve musei e dodici ville lombarde partecipano a FuoriOrticola durante tutto il mese di maggio.. L'iniziativa connette il patrimonio botanico a quello artistico attraverso 43 esercizi commerciali specializzati.. Ventinueve musei, dodici ville e ventidue esperti di design floreale partecipano alla ottava edizione di FuoriOrticola, l’iniziativa che trasforma il territorio lombardo in un giardino diffuso durante tutto il mese di maggio. Il progetto, nato dalla visione di Orticola di Lombardia, consolida la sua capacità di connettere il patrimonio botanico con quello artistico e culturale attraverso una rete capillare che include anche 43 esercizi commerciali specializzati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia si tinge di verde: musei e ville per FuoriOrticola Notizie correlate Leggi anche: Dai musei alle ville gallerie e giardini. Tanti appuntamenti nel segno del verde Torino si tinge di verde: tra boschi urbani e giardini segretiTorino si conferma una delle metropoli più verdi d’Italia grazie a un patrimonio che supera i cinquanta parchi e trecento chilometri di viali... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Alla festa della rivoluzione: il weekend al cinema di Rozzano si tinge di storia; Che fare nel weekend del 1, 2 e 3 maggio; Cosa fare nel weekend dell’ 1, 2 e 3 maggio a Legnano e nell’Alto Milanese; Turate si colora per il 1° Maggio: torna la storica Fiera del Fiore con 100 bancarelle e tante attività. Meteo, scatta l'allerta a Milano: forti temporali in arrivo, ecco il piano d'emergenzaIl Centro monitoraggio rischi della Lombardia ha diramato l'allerta: attivati il Coc e il monitoraggio dei fiumi ... milanotoday.it Numerosi gli eventi collaterali. FuoriOrticola, ideata da Orticola di Lombardia, è giunta alla sua 8ª edizione, coinvolge 29 musei e... Leggi l'articolo #Musei - facebook.com facebook