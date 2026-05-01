dai musei alle ville gallerie e giardini tanti appuntamenti nel segno del verde

Nel fine settimana si svolgono numerosi eventi dedicati al verde, che coinvolgono musei, ville, gallerie e giardini. Tra le iniziative in programma, spicca fuoriOrticola, organizzata dall’associazione orticola, arrivata alla sua ottava edizione. L’evento comprende 29 musei e gallerie, 12 ville e giardini, oltre a 43 negozi e 22 floral designer. Atmosfere naturali e culturali si mescolano in questa serie di appuntamenti.

Numerosi gli eventi collaterali. FuoriOrticola, ideata da Orticola di Lombardia, è giunta alla sua 8ª edizione, coinvolge 29 musei e gallerie, 12 ville e giardini, 43 negozi e 22 floral designer. Durante il mese di maggio ci saranno iniziative aperte al pubblico, ingressi scontati e gratuiti, visite guidate, workshop. Gli amici-musei di ’Orticola di Lombardia’ sono sempre di più e si arricchiscono di nuove presenze, da CASVA, Centro di Alti Studi sulle Arti Visive alla Galleria Canesso, che organizza una conferenza dedicata ai fiori nei dipinti e un workshop per realizzare fiori di carta, alla Fondazione Sozzani che ospita nei sabati e...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

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