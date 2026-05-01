Lombardia ispezioni sul lavoro | irregolarità nel 68% dei casi

Nelle ispezioni sul lavoro condotte in Lombardia nel 2025, sono state riscontrate irregolarità nel 68% dei casi controllati. I controlli hanno riguardato diverse aziende e settori, evidenziando numerose violazioni delle normative vigenti. Questi dati si riferiscono alle verifiche effettuate nel corso dell’anno e mostrano una percentuale significativa di irregolarità tra le imprese ispezionate.

? Cosa sapere Lombardia, ispezioni lavoro 2025: irregolarità riscontrate nel 68% dei casi accertati.. Settore autotrasporto registra violazioni nel 93,7% dei controlli effettuati in regione.. Nel 2025, le ispezioni dell’Ispettorato del lavoro in Lombardia hanno evidenziato irregolarità nel 68% dei casi accertati, con criticità che toccano il cuore dei settori produttivi della regione. Il bilancio dell’attività di vigilanza svolta nell’ultimo anno civile rivela un complesso per il tessuto economico lombardo. Su un totale di 13.726 accessi effettuati nelle aziende del territorio, la macchina dei controlli ha operato attraverso 12.306 ispezioni dirette e 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

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